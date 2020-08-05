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05 августа 2020, 10:55

Суд повторно рассматривает гражданское дело по иску бизнесмена Игдеджи к Цепкало

Фото из архива
Фото из архива

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в суде Первомайского района Минска проходит предварительное судебное заседание по гражданскому делу, рассматривается иск бизнесмена, главы ассоциации "Турецкий капитал" Седата Игдеджи к Валерию Цепкало, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Адвокаты ответчика Максим Агеев и Николай Горелов опоздали на заседание. Судья уточнила данные истца и объявила десятиминутный перерыв, адвокаты появились во время него. Агеев заявил, что они были "введены в заблуждение относительно времени начала судебного заседания". Он сообщил, что представляет интересы Валерия Цепкало по доверенности, которая была выдана его супруге с правом передоверия. "Можете ли вы представить суду доверенность, в соответствии с которой Валерий Цепкало наделяет полномочиями супругу на заключение от его имени договоров, в том числе и передоверия?" - спросила судья Ольга Богомья. "Копия находится у нотариуса, который изготавливал данную доверенность. Оригинал находится у Вероники Валерьевны", - пояснил адвокат. Он сказал, что доверенность может предоставить после перерыва. Судья объявила десятиминутный перерыв. Суду требовалась доверенность, согласно которой Валерий Цепкало наделяет супругу полномочиями на представление его интересов в суде.

После перерыва судья попросила предоставить оригинал доверенности, адвокат Агеев передал документ. Ознакомившись, судья допустила его к участию в судебном заседании.

Максим Агеев рассказал, что вчера было подано встречное исковое заявление о защите чести и достоинства. Также он заявил ходатайство об объединении двух исковых требований - Игдеджи и Цепкало - в одно производство. Суд счел необходимым возбудить гражданское дело по иску Валерия Цепкало к Седату Игдеджи и объединить их в одно производство.

Адвокат Игдеджи Олег Стоцкий с учетом встречного иска попросил объявить перерыв на пять дней. В свою очередь представитель Цепкало попросил истребовать материалы гражданских дел в отношении Седата Игдеджи, которые рассматривались в суде в 2015-2107 годах. Также Максим Агеев заявил, что иск Игдеджи к Цепкало составлен некорректно - там, с его слов, приводится "поток информации". Материалы же гражданских дел, по его мнению, подтверждают позицию Цепкало, которая была изложена во время его стрима на Youtube.

Суд счел необходимым провести предварительное судебное заседание сегодня для более оперативного разбирательства. Решение же по ходатайствам суд примет после дачи пояснений сторон.

Как сообщалось, 21 июля в суде Первомайского района Минска прошло предварительное судебное слушание по гражданскому иску бизнесмена, главы ассоциации "Турецкий капитал" Седата Игдеджи к Валерию Цепкало. Тогда ни ответчик, ни его представитель в суд не явились, а Седат Игдеджи попросил допустить к участию в заседании своего адвоката Олега Стоцкого. Судья зачитала ходатайство Валерия Цепкало, которое поступило в суд. В нем он просил провести повторное предварительное судебное заседание.

Адвокат Игдеджи 21 июля зачитал цитаты Цепкало из его стрима на YouТube. Он, в частности, указал, что обвинение Седата Игдеджи в мошенничестве не соответствует действительности. Игдеджи требует, чтобы Цепкало удалил видео со своего канала и выложил там опровержение со словами, что предыдущее видео удалено, потому что не соответствует действительности.

Игдеджи рассказал, что решил обратиться к правоохранителям после того, как Цепкало заявил, что потратит деньги от продажи своего дома на президентскую кампанию. По словам Игдеджи, дом строили его люди. Он попросил приобщить к материалам дела некоторые документы и флешку с видео, которые объясняют, почему Цепкало пытается его опорочить. Бумаги, с его слов, касаются перевода взяток Цепкало на счета его офшорных компаний на Кипре. Кроме этого предоставлены документы об оплате отдыха семьи Цепкало в Крыму.

Суд приобщил к делу поданные документы. На предоставленной флешке не оказалось видеофайлов. Ходатайство о ее приобщении было отозвано истцом.

Бизнесмен отметил, что знает Цепкало около 15 лет. Он указал, что еще в 2014 году Цепкало сказал ему, что будет президентом Беларуси. Однако, по словам бизнесмена, он пошел в суд и отправил заявления в Генпрокуратуру не из-за политики, а чтобы "белорусский народ знал, кто такие Вероника и Валерий Цепкало".

До марта 2017 года Валерий Цепкало возглавлял администрацию Парка высоких технологий. В этом году он хотел баллотироваться в президенты Беларуси. Однако ЦИК не зарегистрировал Цепкало как кандидата. В Центризбиркоме проинформировали, что он не смог собрать в поддержку своего выдвижения более 100 тыс. достоверных подписей избирателей. Причина также в том, что в декларации о доходах и имуществе его супруги были указаны недостоверные сведения, которые имеют существенное значение.-0-

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