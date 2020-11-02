Суд приговорил гродненца к 18,5 года колонии за попытку убить сожительницу

2 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский областной суд вынес приговор по делу о покушении на убийство, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

В августе 2019 года в одной из деревень Гродненского района сожители распивали спиртное. Вспыхнула ссора. Мужчина схватил топор и несколько раз ударил женщину по голове. Лишь когда она потеряла сознание, сожитель подумал, что пострадавшая мертва, и перестал наносить удары.

Возле дома также была обнаружена свежевырытая могила. Сам же подозреваемый скрылся, но спустя время был задержан. Сообщается, что ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за убийство.

Решением суда он приговорен к 18,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях особого режима. Он также пройдет принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-