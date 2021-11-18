Суд приговорил мужчину к 3 годам ограничения свободы за оскорбление прокурора в соцсети

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Дубровенского района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя, которому инкриминировано публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Витебской области.

В ходе суда установлено, что обвиняемый в августе этого года, находясь в Барани Оршанского района, с помощью мобильного телефона со своей учетной записи в соцсети "Одноклассники" разместил оскорбительный комментарий в адрес прокурора Дубровенского района.

В прокуратуре подчеркнули, что фигурант это сделал в связи с тем, что прокурор пресек противоправные действия в общественном месте.

В суде обвиняемый признал вину и раскаялся. В итоге он приговорен к 3 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также мужчине предстоит выплатить 100 БВ штрафа (1 БВ - Br29). Мобильный телефон безвозмездно изъят в собственность государства. К фигуранту применены принудительные меры безопасности и лечения от алкоголизма.

Суд также решил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшего материальную компенсацию морального вреда в размере Br1 тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-