Суд приговорил жителя Новополоцка к 17 годам колонии за убийство отца

9 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский областной суд на выездном заседании в Полоцке вынес приговор по уголовному делу об убийстве жителем Новополоцка своего отца, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела прокуратуры Витебской области Виталий Сузанский.

Трагедия произошла в октябре 2019 года в Новополоцке. Сын жил вместе с родителями в городской квартире. В один из дней он попросил у них денег на спиртное, но супруги отказали. После этого мужчина начал избивать мать и угрожал убить ее. Пожилой отец попытался заступиться за жену, но сын набросился на него и избил до смерти.

Суд приговорил жителя Новополоцка к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Обвиняемый частично признал свою вину.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-