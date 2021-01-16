Суд приговорил жителя Полоцка к 20 годам колонии за убийство и избиение

16 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Вступил в силу приговор Витебского областного суда по уголовному делу об убийстве человека и избиении матери в Ушачском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА прокурор отдела прокуратуры области Александр Филимонов.

В совершении преступления обвинялся 34-летний житель Полоцка. Он в феврале 2020 года приехал к своей бабушке в деревню Осново. Мужчина вместе с бабушкой и мамой отмечал свой день рождения. В какой-то момент между родственниками произошел конфликт, сын избил свою мать и ушел из дома к соседу, где продолжил распивать спиртное. Вечером он вернулся в дом бабушки и рассказал, что убил соседа. Когда та вышла из дома, чтобы проверить слова внука, он начал избивать мать.

Бабушка с соседями, обнаружив тело 62-летнего мужчины, позвонила в скорую помощь и милицию. Правоохранители задержали именинника в тот же день. Освидетельствование показало у него 3,4 промилле.

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину признал частично, оспаривая причастность к совершенному убийству и количество нанесенных своей матери ударов. При этом на стадии предварительного следствия признавал факт избиения деревянной палкой по голове убитого, а также то, что наносил удары своей матери ногами по различным частям тела.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях особого режима. Приговор обвиняемым был обжалован, но Верховный суд оставил его без изменения.-0-