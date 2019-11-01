Суд приостановил производство по делу в отношении бывшего главного архитектора Минска

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска принял решение приостановить производство по уголовному делу о взяточничестве в отношении бывшего председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Производство приостановлено до выздоровления фигуранта. Вместе с тем разбирательство в отношении взяткодателя суд решил продолжить, обвиняемая находится под стражей в зале суда.

Бывший главный архитектор Минска сейчас проходит стационарное лечение в одной из больниц столицы. О приостановлении производства просила его адвокат. В ходатайстве она указала, что ее подзащитный, находясь под стражей в СИЗО, 29 августа после объявления об окончании предварительного расследования начал изучать материалы уголовного дела, которые занимают 22 тома. На следующий день, во время посещения его адвокатом, он сообщил, что испытывает сильнейшие боли в спине и не в состоянии далее изучать материалы, адекватно воспринимать и оценивать их содержание и смысл. К тому моменту обвиняемый прочитал всего 4 тома. По информации адвоката, 2 сентября у него отнялись ноги, он был госпитализирован, а 4 сентября экстренно прооперирован.

В настоящее время подзащитный по состоянию здоровья не может присутствовать на судебном заседании и излагать свою позицию. При этом он настаивает на своем обязательном личном участии при рассмотрении дела в суде, чтобы иметь возможность реализовать свое право на защиту. Мера пресечения в отношении него изменена с содержания под стражей на залог.

Как сообщалось, бывший главный архитектор обвиняется в том, что принял для себя материальные ценности в крупном размере за благоприятное решение вопросов в интересах индивидуального предпринимателя. Она в свою очередь, как утверждает обвинение, следуя предварительной договоренности, передала материальные ценности на общую сумму не менее Br8530.-0-

Первое судебное заседание по делу бывшего главного архитектора столицы проходит в Минске Сам обвиняемый в одной из столичных больниц. В суд поступила справка из этого медучреждения, в которой указано, что он проходит стационарное лечение, которое может длиться до полугода, а при осложнениях - даже более этого срока.