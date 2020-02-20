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20 февраля 2020, 20:02

Суд привлек организатора концерта Энрике Иглесиаса соответчиком по иску о возврате денег за билеты

Фото из архива
Фото из архива

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска привлек организатора несостоявшегося в белорусской столице концерта Энрике Иглесиаса - болгарскую компанию Art BG - в качестве соответчика по иску о возврате денег за билеты. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила главный юрисконсульт Регионального общества защиты потребителей Ольга Хилько.

Сегодня на предварительном судебном заседании адвокат ответчика, которым выступает реализатор билетов kvitki.by, заявил ходатайство о замене продавца как ненадлежащего ответчика на болгарского организатора концерта, который, по их мнению, является надлежащим по этому спору. Однако в связи с тем, что истец был против замены, организатора привлекли в качестве соответчика.

Адвокат настаивал, что ответственность должен нести непосредственно организатор концерта, потому что kvitki.by занимаются исключительно реализацией билетов. "Мы же полагаем, что по законодательству Беларуси ответственность перед истцами все же несут kvitki.by, поскольку между ними и организатором заключен договор комиссии", - отметила Ольга Хилько.

Основное судебное заседание назначено через месяц.

Как сообщалось, в Региональное общество защиты потребителей обратились две женщины. Они рассказали, что пытались получить обратно свои деньги за билеты от продавца kvitki.by, однако реализатор отказался их возвратить, ссылаясь на то, что это должен сделать организатор концерта - компания ArtBG. В результате общество подготовило исковое заявление в защиту двух конкретных потребителей.

Поклонники Энрике Иглесиаса пытаются через суд вернуть деньги за отмененный концертПоклонники Энрике Иглесиаса пытаются через суд вернуть деньги за отмененный концерт
В Региональном обществе защиты потребителей считают, что предъявляемые требования о возврате денег законны и обоснованны.

Концерт испанского исполнителя Энрике Иглесиаса должен был пройти в столице 3 декабря 2019 года, но был отменен. Об этом стало известно 14 ноября.-0-

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