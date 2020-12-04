Суд Пуховичского района приговорил водителя к 6 годам колонии-поселения за смертельное ДТП

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Пуховичского района вынес приговор по уголовному делу о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского областного суда.

Обвиняемый в момент аварии был пьян. Двигаясь со скоростью не менее 92,5 км/ч, водитель проявил преступную небрежность и невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям, не справился с управлением и оказался за пределами проезжей части. Автомобиль опрокинулся в кювет.

Пассажирка скончалась на месте. Второму пассажиру причинены тяжкие телесные повреждения.

Водитель приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии в условиях поселения, также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на пять лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-