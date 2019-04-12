Суд рассматривает протест на приговор участникам вечеринки с психотропами, где погибла девушка

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской суд рассматривает апелляционный протест на приговор участникам вечеринки с психотропами, где погибла девушка, передает корреспондент БЕЛТА.

Апелляционный протест был подан прокуратурой Первомайского района Минска.

В январе суд первой инстанции вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, связанного с гибелью от передозировки 19-летней студентки. Все обвиняемые - семь человек - признаны виновными. Двое из них приговорены к ограничению свободы на срок 2 и 3 года - без направления в исправительное учреждение открытого типа и с направлением соответственно. Остальные получили наказание в виде 2 лет лишения свободы с отсрочкой на 2 года.

Трагедия произошла вечером 4 августа. Компания из восьми человек собралась в квартире, где проживала студентка. Ее родителей дома не было. Спустя некоторое время после употребления ранее приобретенного психотропа девушке стало плохо, ее гости вызвали скорую помощь. Несмотря на проведенные медицинскими работниками реанимационные мероприятия, она скончалась. Согласно выводам экспертов смерть девушки наступила от острого отравления особо опасным психотропным веществом МДМА.

Участникам вечеринки было предъявлено обвинение по ч.1 ст.328 УК (незаконные без цели сбыта приобретение, хранение психотропных веществ).-0-