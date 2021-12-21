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21 декабря 2021, 11:29

Суд Речицкого района защитил права покупателя интернет-магазина с выплатой неустойки

Фото из архива
Фото из архива

21 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Речицкого района защитил права и законные интересы потребителя по иску Гомельского городского общества защиты потребителей, сообщили БЕЛТА в областном суде.

Гражданское дело о защите прав потребителей велось в интересах покупателя интернет-магазина. Неприятная история началась 1 апреля этого года, когда был заключен договор розничной купли-продажи проектора стоимостью Br1198.

После оплаты товара покупатель получил проектор, но в пункте выдачи не продемонстрировали его в работе. "Дома истец попытался его включить, однако проектор не работал. В этот же день он обратился к ответчику посредством интернет-ресурса с заявлением о недостатке. Затем 15 апреля в книге замечаний оставил запись с требованием расторгнуть договор, выплатить неустойку и возместить моральный вред, однако ответчик отказался удовлетворить претензию", - уточнили ситуацию в суде.

Гомельское городское общество защиты потребителей просило суд расторгнуть договор купли-продажи проектора, взыскать с ответчика в пользу истца стоимость товара, неустойку в размере Br575 и в счет компенсации морального вреда Br300 рублей. Также была просьба взыскать с ответчика в пользу общества защиты потребителей понесенные расходы и штраф в местный бюджет.

Суд удовлетворил требования истца в полном объеме. Также разрешен вопрос о судебных расходах.

Решение суда не обжаловано и не опротестовано, вступило в законную силу.-0-

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