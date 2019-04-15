Суд Шарковщинского района приговорил мебельного мошенника к 4 годам колонии

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальный предприниматель приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима с конфискацией имущества за мошенничество в особо крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Витебской области.

Обвиняемый, житель Шарковщинского района, с 10 октября 2013 года по 31 декабря 2014-го под предлогом изготовления, продажи и установки мебели, развития бизнеса, связанного с изготовлением мебели, завладел Br35 383. Обманутыми оказались 22 жителя Верхнедвинского, Глубокского, Лепельского, Миорского, Поставского, Ушачского, Шарковщинского и Шумилинского районов. При этом мужчина изначально не намеревался выполнять принимаемые на себя обязательства. Чужими деньгами он распорядился по своему усмотрению. Через некоторое время, проживая уже на территории Минского района, продолжил заниматься преступной деятельностью. С 30 октября 2016 года по 29 июля 2018-го по прежней схеме он завладел Br6 895 десяти жителей Лепельского и Чашникского районов, Минска.

В судебном заседании обвиняемый свою вину в мошенничестве не признал, при этом не отрицал наличия договорных отношений с потерпевшими.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Шарковщинского района признал мужчину виновным в мошенничестве. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-