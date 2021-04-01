Суд Стародорожского района взыскал с трех подростков ущерб за надписи и рисунки на ограждении завода

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По иску прокурора Стародорожского района с трех подростков взыскана сумма причиненного ущерба, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Подростки 1 октября 2020 года черной краской из баллончика нанесли на бетонные плиты ограждения Стародорожского механического завода две надписи размерами 90х40 см и 80х70 см, а также два рисунка. На приобретение материалов для закрашивания этих надписей и рисунков предприятие затратило более Br110.

Поскольку лишь законный представитель одной несовершеннолетней добровольно частично возместил ущерб, прокурор Стародорожского района в интересах предприятия обратился с иском в суд о взыскании с подростков в солидарном порядке всей суммы.

Суд Стародорожского района удовлетворил исковые требования прокурора полностью. Решение вступило в законную силу.-0-