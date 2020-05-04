Суд в Барановичах огласил приговор по делу о мошенничестве с билетами на концерты

4 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Барановичского района и города Барановичи сегодня рассмотрел уголовное дело о мошенничестве с билетами на концерты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

В 2019 году 21-летний сельчанин размещал в интернете объявления о продаже им билетов на концерты известных исполнителей в Минске. Потерпевшие переводили аванс на банковские карточки молодого человека, пополняли абонентскую плату его мобильного телефона. Однако, получив деньги, он своих обязательств не выполнял, поскольку билетов на концерты у него не было. Следствие установило 40 эпизодов противоправных действий. Причинен ущерб на сумму более Br3,7 тыс.

Молодой человек признан виновным по ч.2 ст.209 (мошенничество) УК. Частично присоединив не отбытое наказание, суд приговорил его к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного ущерба и морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-