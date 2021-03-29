Суд в Барановичах приговорил мошенника к четырем годам колонии

29 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Барановичского района и города Барановичи огласил приговор по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

На скамье подсудимых оказался мужчина 1981 года рождения. Ему вменялось несколько эпизодов. В частности, у одного из потерпевших фигурант взял в долг Br3,5 тыс. Возвращать деньги не собирался. Он же, будучи директором и учредителем частной фирмы, под предлогом поставки стройматериалов с февраля по октябрь 2019 года завладел у 21 клиента суммой почти на Br16 тыс. Исполнить свои обязательства мужчина не мог. Позже он уговорил отца зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Действуя от его имени, сын вновь "продавал" людям строительные материалы. С марта по август 2020 года обманом он завладел почти Br19 тыс. 20 потерпевших.

Суд признал фигуранта виновным по ч.1 и 3 ст.209 (мошенничество) УК. Он приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. В пользу потерпевших с него взыскано более Br18,1 тыс. имущественного вреда, а также Br1,7 тыс. морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-