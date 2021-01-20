Суд в Барановичах приговорил сбившего грузчика водителя мусоровоза к 3 годам ограничения свободы

20 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Барановичского района и Барановичей огласил приговор по уголовному делу об аварии с мусоровозом, в которой погиб грузчик. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Несчастный случай произошел в октябре 2020 года в деревне Омневичи Барановичского района. За рулем автомобиля МАЗ был 60-летний водитель. Двигаясь задним ходом, он наехал на 41-летнего мужчину, который загружал пакеты с мусором в грузовик. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Суд признал водителя виновным по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Он приговорен к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также мужчина на пять лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта.

С Барановичского районного ЖКХ в пользу потерпевшей будет взыскано Br50 тыс. в качестве компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-