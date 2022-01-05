Суд в Барановичах приговорил водителя автобуса к 3 годам колонии за смертельное ДТП

5 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах вынесли приговор по уголовному делу о смертельном ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Обвиняемым по уголовному делу проходил водитель ОАО "Автобусный парк г. Барановичи". Дорожная авария произошла 13 мая 2021 года. При повороте на ул.Доменикана водитель автобуса не уступил дорогу движущемуся навстречу автомобилю и допустил столкновение с ним. В результате ДТП пассажирка легковушки от полученных травм скончалась на месте происшествия. Еще две пассажирки - автомобиля и автобуса - получили телесные повреждения различной степени тяжести.

На судебном заседании фигурант свою вину признал полностью. Суд признал его виновным по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого и менее тяжкого телесного повреждения) УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения. Также он на 5 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

В качестве возмещения морального вреда с автобусного парка взыскано в пользу потерпевшего Br20 тыс.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-