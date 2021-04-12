Суд в Барановичах приговорил за взятки бывшего директора сельхозпредприятия к 4 годам колонии

12 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Барановичского района и города Барановичи огласил приговор по уголовному делу о получении взятки в крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

На скамье подсудимых оказался мужчина 1959 года рождения. Будучи директором сельхозпредприятия в Ганцевичском районе, с мая по ноябрь 2020 года он неоднократно брал взятки у индивидуального предпринимателя. Деньги получал за содействие заключению договоров на выполнение электромонтажных работ и решение других вопросов, входящих в его компетенцию. Всего в качестве взятки руководить принял Br10 тыс.

Суд признал фигуранта виновным по ч.2 ст.430 (получение взятки в крупном размере) УК. Он приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Ему придется выплатить штраф в размере 400 БВ в сумме Br11,6 тыс. Также мужчину на пять лет лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-