Суд в Барановичах восстановил на работе незаконно уволенного бригадира

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решением суда Барановичского района и города Барановичи с учетом позиции представителя Барановичской межрайонной прокуратуры в должности бригадира восстановлен незаконно уволенный работник, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

В пользу работника взысканы Br813 среднего заработка за время вынужденного прогула, Br400 компенсации морального вреда и Br276, которые он израсходовал на оказание юридической помощи.

Как установлено, предприятие, на котором работал мужчина, было реорганизовано путем присоединения к нему другого хозяйства. Сотрудника уведомили в письменном виде, что он продолжит работать бригадиром полеводческой бригады. Однако вскоре ему предложили должность полевода. Мужчина не согласился, и директор уволил его.

При анализе собранных по делу доказательств и пояснений участников гражданского процесса установлено, что трудовые отношения с работником были прекращены с нарушениями законодательства.

Наниматель не обжаловал решение суда - оно вступило в законную силу.

Барановичская межрайонная прокуратура приняла меры к взысканию с должностных лиц предприятия, подготовивших и принявших незаконное решение об увольнении, материального ущерба, причиненного организации денежными выплатами по решению суда.-0-