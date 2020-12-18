Суд в Барановичах вынес приговор по делу о гибели рабочего

18 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Барановичского района и города Барановичи рассмотрел уголовное дело о нарушении правил эксплуатации машин и механизмов при производстве горных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Несчастный случай произошел 2 августа. Обвиняемый на рабочем месте выпил спиртное. Затем пьяным управлял транспортируемой дробильно-сортировочной установкой. Зная, что в опасной зоне находится 38-летний рабочий, он не менее двух раз привел в действие агрегат технологического дробления. Мужчину засыпало песком (горной смесью). От травм он скончался на месте происшествия.

Суд признал фигуранта виновным по ч.2 ст.303 УК. Он приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-