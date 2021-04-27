Суд в Барановичах вынес приговор по делу о повреждении железнодорожных путей

27 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичская межрайонная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о приведении в негодность железнодорожных путей. Такая информация опубликована на официальном сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

На скамье подсудимых оказались трое местных жителей. "Обвиняемые по предварительному сговору с 27 октября по 6 ноября 2020 года, прочитав в интернете призывы воздействовать на объекты инфраструктуры Белорусской железной дороги, совершили четыре эпизода противоправных действий. В двух случаях это повлекло задержку движения поездов. Сумма причиненного ущерба составила Br330", - рассказали в прокуратуре. Обвиняемые частично признали свою вину, при этом в полном объеме возместили ущерб.

Суд Барановичского района и города Барановичи приговорил двух человек к трем годам лишения свободы, третьего - к двум. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-