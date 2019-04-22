Суд в Бобруйске рассмотрит дело о продаже реквизитов интернет-доступа

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд Бобруйского района и Бобруйска уголовное дело о преступлениях в сфере высоких технологий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации Генпрокуратуры.

Установлено, что обвиняемый вместе с другими фигурантами с мая 2016 года по 30 января 2018-го в Бобруйске через подключенное к интернету устройство использовал заведомо вредоносные программы, чтобы нарушить систему защиты данных. Так он получил доступ к информации, хранившейся в компьютерной системе, скопировал сведения о логинах и паролях к учетным записям отдельных интернет-ресурсов. Чужие реквизиты успешно продал за $52 860, которые в ходе предварительного следствия не возместил.

Одновременно с уголовным делом Генпрокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании в пользу республиканского бюджета суммы неосновательно приобретенной выгоды и госпошлины.

Действия обвиняемого квалифицированы как заведомое использование вредоносных программ для несанкционированного копирования информации, несанкционированный доступ к компьютерной информации и неправомерное завладение такой информацией.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.-0-