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24 марта 2020, 07:41

Суд в Бресте начинает рассматривать дело о погроме в торговом центре

Фото из архива
Фото из архива

24 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста сегодня начнет рассмотрение уголовного дела в отношении молодого человека, который устроил погром в торговом центре, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Ночью 17 августа 18-летний парень разбил топором входные двери в торговый центр и устроил погром. В частности, повредил легковой автомобиль, несколько витрин с промышленными товарами и продуктами питания. Сотрудник службы безопасности сообщил о случившемся правоохранителям, которые оперативно задержали молодого человека.

Действия фигуранта следователи квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса: ч.1 ст.339 (хулиганство), ч.3 ст.218 (умышленное уничтожение и повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) и ст.364 (угроза применения насилия в отношении сотрудника милиции).

Молодой человек с момента происшествия находится под стражей. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.-0-

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