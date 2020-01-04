Суд в Бресте начнет рассматривать дело о похищении 21-летней девушки

4 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста сегодня начнет рассмотрение уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в похищении 21-летней девушки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Утром 30 сентября 29-летний мужчина возле одного из домов по улице Московской в Бресте затолкал свою бывшую девушку в багажник автомобиля Volkswagen. Парню попытался помешать дворник. Он стал на пути машины и препятствовал выезду, однако водитель все равно двигался в сторону мужчины, начал толкать его автомобилем. В итоге фигурант смог скрыться.

Был объявлен план "Перехват". Сотрудники милиции обнаружили в Жабинковском районе автомобиль, в котором увезли брестчанку, нашли ее и водителя. Девушке удалось выбраться из багажника во время остановки в деревне Бусни. Она попыталась убежать, похититель не менее двух раз ударил ее битой по голове, причинив тяжкие телесные повреждения.

Следствие квалифицировало действия молодого человека по п.7 ч.2 ст.182 УК (похищение человека), п.2 ч.2 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения), ч.1 ст.366 УК (насилие в отношении лица, выполняющего общественный долг). Он находится под стражей.-0-