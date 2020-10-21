Суд в Бресте огласил приговор по делу о коррупции

21 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста огласил сегодня приговор по уголовному делу в отношении должностных лиц Брестской областной базы "Бакалея" и ОАО "Бакалея Гродно", обвиняемых в коррупционных преступлениях. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Брестского областного суда.

На скамье подсудимых оказались три человека. Один из них - гражданин Грузии. В Беларуси он представлял интересы иностранных компаний, которые поставляли алкоголь и продукты питания. Мужчина передавал взятки двум другим фигурантам за благоприятное решение вопросов, касающихся приобретения продукции брестской базой "Бакалея" и ОАО "Бакалея Гродно".

Заместитель генерального директора базы "Бакалея" с января 2014 года по декабрь 2019-го принимал от грузинского партнера материальные ценности. Их общая сумма - не менее 80,2 тыс. евро и $2,8 тыс. Взамен заключались нужные контракты с фирмами о систематическом приобретении товаров, обеспечении оплаты и увеличении объемов закупок.

Тому же способствовал начальник бюро по внешнеэкономической деятельности ОАО "Бакалея Гродно". Он в качестве взятки принял материальные ценности на сумму 3 тыс. евро и $1000.

Брестчанин приговорен к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Ему придется выплатить штраф в размере 4 тыс. базовых величин (Br108 тыс.). Также он на пять лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Житель Гродно приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Мужчине придется заплатить штраф в размере 1 тыс. базовых величин. Он также на пять лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Гражданина Грузии признали виновным по ч.2 ст.431 (дача взятки в крупном размере повторно) УК. Он приговорен к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

По амнистии гродненцу и иностранцу сроки наказания сокращены на один год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-