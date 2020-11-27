Суд в Бресте огласил приговор водителю мусоровоза, сбившему ребенка на переходе

27 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста огласил приговор по делу о ДТП, в котором тяжелые травмы получил шестилетний ребенок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Авария случилась 19 мая 2020 года. На регулируемом пешеходном переходе мусоровоз сбил мальчика, который перебегал проезжую часть на зеленый свет. Отмечается, что у водителя была возможность заблаговременно увидеть приближающегося ребенка и снизить скорость. На перекресток грузовик въехал на мигающий желтый сигнал светофора.

Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжелых травм) УК. Он приговорен к двум с половиной годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Брестчанина на пять лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-