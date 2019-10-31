Суд в Бресте приговорил к 12 годам колонии убившую новорожденную дочь иностранку

31 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном суде сегодня огласили обвинительный приговор по уголовному делу об убийстве матерью двухмесячного ребенка, сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник председателя суда Снежана Гришкевич.

Обвиняемой по делу проходила 28-летняя иностранная гражданка, слушательница курсов одного из вузов областного центра. Суд признал ее виновной по п.2 ч.2 ст.139 УК - убийство заведомого малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщалось, 15 мая в милицию обратилось руководство Брестской городской детской поликлиники №1. Медики рассказали, что 10 мая из учреждения здравоохранения была выписана иностранка, родившая 17 марта девочку. Когда педиатр пришла на плановый осмотр новорожденной, дверь ей не открыли. По телефону мать не могла объяснить, где находится младенец. Оперативникам женщина пояснила, что дочь умерла в результате несчастного случая. С учетом пояснений роженицы следственно-оперативная группа провела осмотр части водоема и береговой линии, где обнаружила тело ребенка, завернутое в простынь.

Согласно материалам уголовного дела, 10 мая женщина, не желая исполнять родительские обязанности, находясь в квартире своего знакомого, перекрыла дыхательные пути девочки, в результате чего та скончалась. После этого, чтобы скрыть преступление, она спрятала тело ребенка в яме на берегу водоема.-0-