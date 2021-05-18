Суд в Бресте приговорил мужчину к 5 годам колонии за вымогательство под угрозой убийства

18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бреста поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о вымогательстве под угрозой убийства. Такая информация опубликована на официальном сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Фигурантом дела стал ранее неоднократно судимый мужчина, в том числе за убийство. Будучи пьяным, он требовал от незнакомца ежемесячно передавать ему не менее Br100. Для устрашения приставил лезвие ножа к шее жертвы и угрожал убийством.

Суд Московского района Бреста признал мужчину виновным по ч.2 ст.208 УК. Он приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима.

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу обвиняемого о неправильной квалификации его действий и строгости наказания - без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.-0-