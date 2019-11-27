Суд в Бресте приговорил перевозившего крупную партию наркотиков иностранца к 19 годам колонии

27 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Брестского района сегодня огласили приговор в отношении иностранца, перевозившего через границу крупную партию психотропов и наркотиков, передает корреспондент БЕЛТА.

51-летний гражданин Украины и Словакии был задержан вечером 16 мая в пункте пропуска "Домачево" при въезде в Беларусь. Во время осмотра внедорожника Volkswagen пограничный наряд выявил в автомобиле наркотики. В газовом баллоне были обнаружены пакеты с разноцветными таблетками общей массой около 70 кг, а в порогах автомобиля - брикеты с веществом белого и коричневого цвета общей массой 12,5 кг. Экспертиза установила, что таблетки содержат особо опасное психотропное вещество МДМА (экстази), а порошком оказался кокаин.

Судебные слушания по уголовному делу продолжались с 4 ноября. В итоге суд согласился с квалификацией действий обвиняемого органом предварительного следствия. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.328 и ч.2 ст.328-1 (незаконный оборот и незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) Уголовного кодекса. Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

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