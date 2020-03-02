Суд в Бресте приговорил водителя микроавтобуса к 2 годам колонии-поселения за ДТП с велосипедистом

2 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Брестского района огласил сегодня приговор по уголовному делу о ДТП, в результате которого погиб велосипедист, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Авария случилась вечером 8 октября 2019 года. Житель Брестского района на микроавтобусе ехал по дороге в направлении деревни Рудовец. Он не учел интенсивность движения, из-за мобильного телефона отвлекся от управления и сбил 50-летнего велосипедиста. Мужчина получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице.

Суд признал водителя виновным по ч.2 ст.317 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права на пять лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-