Суд в Дзержинске приговорил мужчину к 3 годам колонии за угрозы судье и милиционеру

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Дзержинского района вынес приговор по уголовному делу об угрозе насилия в отношении судьи и угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

В суде установили, что обвиняемый вместе со вторым фигурантом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на городском кладбище в Столбцах, взял находящиеся в мусорном контейнере две ритуальные корзины. Одну из них вместе с запиской предупредительного и угрожающего характера обвиняемый разместил возле входной двери дома сотрудника органов внутренних дел. Потерпевший воспринял это как реальную угрозу и у него были на то опасения.

Вторую ритуальную корзину и аналогичную записку другой фигурант разместил вблизи входной двери в подъезде по месту жительства судьи.

В итоге обвиняемый приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован или опротестован в установленном законодательством порядке.-0-