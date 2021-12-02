Суд в Дзержинске взыскал с водителя затраченные деньги на лечение сбитого им пешехода

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По иску прокурора Октябрьского района Минска с водителя взысканы средства, затраченные учреждением здравоохранения на лечение сбитого им пешехода, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.
Установлено, что мужчина привлечен к административной ответственности за наезд на пешехода, который шел по территории парковки магазина позади автомобиля.
В результате происшествия потерпевший получил менее тяжкие телесные повреждения. Он был доставлен в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи на лечение, расходы на которое превысили Br3 тыс. Эту сумму водитель в добровольном порядке не возместил.
Прокурор Октябрьского района Минска направил в суд Дзержинского района иск о взыскании в пользу больницы средств, затраченных на оказание медицинской помощи. Суд Дзержинского района удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу.
В прокуратуре пояснили, что по нормам ст.64 закона "О здравоохранении" лицо, причинившее своими противоправными действиями вред здоровью граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, должно возместить расходы организаций здравоохранения, других организаций и индивидуальных предпринимателей на оказание медицинской помощи пострадавшим.-0-