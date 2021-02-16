Суд в Гомеле приговорил парня к 3 годам колонии-поселения за смертельный наезд на ребенка

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Новобелицкого района Гомеля вынес приговор по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть ребенка. Такая информация размещена на официальном интернет-портале судов общей юрисдикции, сообщает БЕЛТА.

Обвиняемый приговорен к трем годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на пять лет. В пользу матери погибшего ему предстоит выплатить Br50 тыс. в счет материальной компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.

Молодой человек, управляя автомобилем ГАЗ-2752, ехал в светлое время суток по улице Белого в Гомеле. Из-за дождя проезжая часть была влажной. Приближаясь к нерегулируемому обозначенному перекрестку, обвиняемый проявил невнимательность, не учел ограничение максимальной скорости 40 км/ч (вел автомобиль со скоростью не менее 50 км/ч), интенсивность движения, особенности и состояние автомобиля, погодные условия. Он не пропустил ребенка, который пересекал дорогу по пешеходному переходу, и наехал на него. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, от которых 16 октября 2020 года скончался в учреждении здравоохранения.-0-