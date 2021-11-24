Суд в Гомеле признал недействительным договор перепродажи аукционного лота

24 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд признал недействительным договор купли-продажи капитального строения в Гомеле, перепроданного владельцем до выполнения обязательных условий продажи, сообщили БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".

Эта история началась в августе 2017 года, когда комитет "Гомельоблимущество" продал с аукциона капитальное строение в областном центре с начальной ценой в одну базовую величину. Новым владельцем стало юридическое лицо. По договору он принял обязательства - вести предпринимательскую деятельность с использованием приобретенного имущества. При этом, как разъяснили в комитете, впоследствии покупатель самостоятельно решил, что условия по договору купли-продажи выполнены, и перепродал капитальное строение. Однако первоначальный продавец был не согласен с этим фактом и в судебном порядке заявил требования о признании недействительным договора перепродажи.

Суд удовлетворил иск: договор перепродажи имущества признан недействительным, с покупателя взыскана госпошлина. "Указом Президента №169 "О распоряжении государственным имуществом" установлен запрет на отчуждение, передачу без перехода права собственности, залог приобретенного государственного недвижимого имущества на аукционе с начальной ценой, равной одной базовой величине, до выполнения покупателем условий договора купли-продажи. Контроль за исполнением сделок по распоряжению имуществом, а также принятие решений о полном исполнении обязательств по этим сделкам ведут госорганы и организации", - рассказали в "Гомельоблимущество".

Добросовестное выполнение договорных обязательств - фундамент любой сделки, подчеркнули специалисты. "Учитывая нормы законодательства, покупатель имущества не может единолично принять решение о выполнении условий, поскольку есть еще вторая сторона по договору - продавец, который также должен подтвердить выполнение условий. Таким образом, приобретая имущество на аукционе с начальной ценой в одну базовую величину, необходимо помнить: до выполнения обязательных условий по договору и подтверждения их выполнения продавцом, перепродавать такое имущество запрещается", - уточнили в комитете.-0-