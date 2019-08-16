Суд в Гомеле вынес приговор подростку за хранение боеприпасов

16 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Гомеля вынес приговор по уголовному делу в отношении подростка 2001 года рождения за незаконное хранение боеприпасов, взрывчатых веществ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

В декабре прошлого года сотрудники ОМОН УВД Гомельского облисполкома задержали парня - он пришел с топором и ножами в Гомельский ледовый дворец на открытие областного первенства среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба". Позже у него дома были найдены патроны, которые являются боеприпасами к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию, пригодными для стрельбы, и взрывчатое вещество.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч.2 ст.295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Инцидент с топором и ножами подростку не вменялся.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде ограничения свободы на 2 года и 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа. В связи с амнистией парня частично освободили от отбывания наказания в виде ограничения свободы на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-