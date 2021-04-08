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08 апреля 2021, 13:37

Суд в Гродно вынес приговор по делу о поджоге дверей пункта охраны правопорядка

Фото из архива
Фото из архива

8 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Гродно вынес приговор по уголовному делу о хулиганстве и уклонении осужденного от отбывания наказания. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

В ноябре 2020 года 41-летний житель Гродно поджег дверь ОПОП Ленинского РОВД. Пламя быстро погасло, повредив лишь внешнюю обшивку. Никто не пострадал. Правоохранители оперативно установили личность поджигателя.

Выяснилось, что это не первый подобный проступок мужчины. В 2018 году его судили за угрозу применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Суд приговорил его к 1,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. На путь исправления мужчина не стал.

Суд признал его виновным в хулиганстве и в уклонении осужденного от отбывания наказания. Мужчина приговорен к лишению свободы на срок 2 года 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-

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Гродно поджог суд хулиганство
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