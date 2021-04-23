Суд в Иваново вынес приговор бухгалтеру за хищение Br6,5 тыс. у ЖСПК

23 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ивановского района огласил приговор по уголовному делу о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Женщину 1960 года рождения обвиняли по ч.1 ст.210 УК. Она работала бухгалтером и председателем правления ЖСПК в Иваново. Пользуясь своими служебными полномочиями, с января 2019 года по ноябрь 2020-го необоснованно произвела 53 платежные операции на расчетные счета, открытые на ее имя в банке. Вместо положенных Br2,6 тыс. перечислила почти Br6,2 тыс. в качестве зарплаты. В это же время фигурантка работала бухгалтером в еще одном ЖСПК. По такой же схеме она перевела на свой счет Br5,3 тыс. вместо положенных примерно Br2,4 тыс. В итоге женщина похитила Br6,5 тыс.

Обвиняемая вину признала, имущественный вред возместила. Суд приговорил ее к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Женщине придется заплатить штраф 100 базовых величин на сумму Br2,9 тыс. Также она на пять лет лишена права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей.

В доход государства у женщины конфисковали компьютер (как орудие совершения преступления) и имущество, приобретенное за похищенные деньги.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-