Суд в Ивацевичах приговорил мужчину к четырем годам колонии-поселения за пьяное ДТП

8 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ивацевичского района рассмотрел уголовное дело о ДТП, в котором серьезные травмы получил подросток, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Обвиняемый сел за руль автомобиля пьяным. Это не позволило ему объективно оценить дорожную обстановку, выбрать безопасную скорость и дистанцию. Не справившись с управлением, мужчина съехал на обочину и сбил пешехода 2003 года рождения. В результате ДТП юноша получил серьезные травмы.

Суд признал фигуранта виновным по ч.4 ст.317 (нарушение ПДД пьяным водителем, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. Он приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Мужчина на пять лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта. Также постановлено взыскать с него в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в сумме Br20 тыс.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-