Суд в Каменце приговорил к 14 годам колонии поляка, торговавшего таблетками экстази

21 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Каменецкого района сегодня огласили приговор по уголовному делу в отношении гражданина Польши, обвиняемого в незаконной поставке на территорию Евразийского экономического союза особо опасных психотропных веществ, сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник прокурора Каменецкого района Яна Шелест.

56-летний иностранец был задержан с поличным 6 июня 2018 года. Вблизи белорусско-польской границы он пытался сбыть 303 таблетки экстази. При расследовании была установлена его причастность к неоднократному перемещению через границу особо опасных психотропных веществ. Ранее фигурант уже был уличен во ввозе на территорию Беларуси 10 таблеток МДМА с содержанием в своем составе особо опасного психотропного вещества.

Судебные слушания по уголовному делу начались в ноябре. Однако по ходатайству защиты в заседании был сделан перерыв для проведения фоноскопической экспертизы аудиозаписей, сделанных в ходе оперативно-разыскных мероприятий. По ее результатам судебный процесс возобновился. По делу были допрошены 15 свидетелей, в том числе супруга обвиняемого.

Изучив все материалы уголовного дела, суд признал гражданина Польши виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.328-1, ч.3 ст.328 (незаконные оборот и перемещение через государственную границу психотропных веществ) УК. По совокупности преступлений окончательно ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в десятидневный срок.-0-