Суд в Каменце приговорил женщину к 4 годам колонии за кражу почти Br23 тыс.

22 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Каменецкого района огласил приговор по уголовному делу о краже в крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Фигурантка дела нынешней весной приехала на автомобиле во двор пенсионера, сорвала замок с двери хозпостройки, где из сундука украла металлическую коробку. Внутри было Br22,9 тыс.

Суд признал женщину виновной по ч.3 ст.205 (кража, совершенная в крупном размере) УК. Она приговорена к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Ей также придется выплатить штраф в размере 100 базовых величин (Br2,7 тыс.).

Помимо этого, в пользу потерпевшего постановлено взыскать Br1,5 тыс. в качестве компенсации морального вреда, в счет возмещения материального ущерба - более Br3,8 тыс. и расходы по оказанию юридической помощи в размере свыше Br1,7 тыс.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-