Суд в Кобрине приговорил водителя к 4 годам колонии-поселения за ДТП с гибелью пешехода

8 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Кобринского района огласил приговор по уголовному делу о ДТП, в результате которого погиб пешеход, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Авария случилась 6 декабря 2020 года. Водитель ехал по улице Дружбы в Кобрине. Он вовремя не снизил скорость, из-за чего не уступил дорогу и сбил пешехода, который шел по нерегулируемому переходу. Он полученных травм пострадавший умер.

Суд признал водителя виновным по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Он приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Также мужчину на пять лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. С него же в пользу троих потерпевших взыскано возмещение морального вреда по Br35 тыс. каждому.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-