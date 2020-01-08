Суд в Лепеле начнет рассмотрение дела об убийстве двухлетнего мальчика

8 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский областной суд в выездном заседании в Лепеле начнет рассмотрение уголовного дела в отношении женщины, которая обвиняется в убийстве своего сына, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Утром 27 мая прошлого года 23-летняя женщина обратилась в милицию с заявлением, что ее двухлетний сын пропал в парке. Выяснилось, что мать соврала. При изучении записей камер видеонаблюдения было установлено, что в парке она находилась одна. Во время осмотра жилья женщины нашли тело мальчика. Согласно заключениям экспертиз, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии (удушения).

Следствие квалифицировало действия женщины по п.2 ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии) УК. Во время следствия обвиняемая дала признательные показания.-0-