25 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд в Лиде вынес приговор по делу о краже сейфа с деньгами из офиса организации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

В краже в крупном размере обвинялся житель Лиды 1991 года рождения. В августе 2020 года он ночью проник в офис одного из обществ с ограниченной ответственностью. Мужчина вынес сейф, в котором находились 2 тыс. евро и Br3 тыс., а также другое имущество на сумму около Br11 тыс.

Судом Лидского района он признан виновным в краже в крупном размере. Смягчающими обстоятельствами признаны чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение ущерба, явку с повинной, а также то, что на иждивении обвиняемого находится ребенок.

Мужчине назначено 3 года лишения свободы, с отсрочкой исполнения наказания на 2 года. Кроме того, он пройдет принудительное лечение от алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-