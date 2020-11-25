Суд в Ляховичах огласил приговор по делу о гибели в ДТП 15-летней девушки

25 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ляховичского района огласил сегодня приговор по уголовному делу о гибели в ДТП 15-летней девушки. Такую информацию опубликовала пресс-служба Брестского областного суда, сообщает БЕЛТА.

Авария случилась вечером 31 августа вблизи деревни Гуличи. За руль автомобиля "Опель" его 20-летний владелец разрешил сесть 15-летней девушке. Вместо максимально разрешенных 40 км/ч она ехала со скоростью 120 км/ч. На закруглении гравийной дороги машина вылетела с проезжей части и врезалась в дерево. Девушка получила тяжелые травмы и погибла. Парня госпитализировали.

Суд признал молодого человека виновным по ч.2 ст.318 (незаконный допуск к управлению автомобилем, повлекший по неосторожности смерть человека) УК. Он приговорен к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Также парня на пять лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта.

Постановлено взыскать с бывшего владельца автомобиля, который продал его обвиняемому без оформления перехода права собственности, в пользу матери погибшей девушки Br25 тыс. компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-