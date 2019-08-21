Суд в Лунинце вынес приговор похитителям крупной партии семян и ядохимикатов

21 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Лунинецкого района огласили приговор по уголовному делу о краже крупной партии семян и ядохимикатов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Верховного суда.

Обвиняемыми по делу проходили два жителя райцентра 1960 и 1986 годов рождения. Преступление было совершено в апреле. Ночью подельники тайно проникли на склад местного предпринимателя, распилив при этом дужки навесных замков. Оттуда они похитили 197 л средств защиты растений различных наименований, семена моркови и свеклы, а также другое имущество на общую сумму Br26,4 тыс. Продать украденное не успели: сотрудники милиции оперативно установили личности преступников.

Суд признал мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.205 УК (тайное хищение имущества (кража), совершенное группой лиц, в особо крупном размере). Старший из них, организатор преступления, приговорен к пяти годам лишения свободы, его подельник - к четырем годам лишения свободы. В соответствии с ч.2 ст.77 УК исполнение назначенного наказания отсрочено на три года. В течение этого времени обвиняемые будут ограничены в правах. Кроме того, они обязаны провести 120 часов на общественно полезных работах.

Мера пресечения до вступления приговора в законную силу изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Обвиняемые освобождены из-под стражи в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-