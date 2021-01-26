Суд в Малорите приговорил мужчину к семи годам колонии за избиение матери

26 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Малоритского района огласил приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

На скамье подсудимых оказался мужчина 1986 года рождения. Между ним и его матерью на почве неприязненных отношений возникла ссора. В пылу гнева сын не меньше четырех раз ударил женщину руками и ногами по лицу и туловищу. Пострадавшая получила тяжелые травмы, от которых умерла.

Суд признал фигуранта виновным по ч.3 ст.147 УК. Он приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-