Суд в Минске назначил обвиняемой 2 года ограничения свободы за нарушение общественного порядка

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска вынес обвинительный приговор ранее не судимой обвиняемой по уголовному делу о нарушении общественного порядка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Женщина признана виновной в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта. Ей назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Фигурантка 20 декабря 2020 года и 3 января 2021 года активно участвовала в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Она вопреки правилам дорожного движения вышла на проезжую часть улицы Романовская Слобода в Минске и совместно с другими участниками блокировала движение транспорта на этом участке.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-