Суд в Минске назначил обвиняемому 3 года ограничения свободы за оскорбление милиционера в Telegram

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Заводского района Минска поддержала государственное обвинение по уголовному делу о публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минска.

В суде установлено, что фигурант 20 ноября 2020 года через мобильный телефон разместил в одном из Telegram-каналов текстовое сообщение с оскорблением сотрудника Заводского РУВД Минска. "При этом обвиняемый не ограничил доступ к данному сообщению для других пользователей сети Интернет", - уточнили в прокуратуре.

Суд, рассмотрев дело, в качестве наказания назначил обвиняемому 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.-0-