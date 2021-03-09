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09 марта 2021, 15:57

Суд в Минске назначил обвиняемому 3 года ограничения свободы за оскорбление милиционера в Telegram

Фото из архива
Фото из архива

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Заводского района Минска поддержала государственное обвинение по уголовному делу о публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минска.

В суде установлено, что фигурант 20 ноября 2020 года через мобильный телефон разместил в одном из Telegram-каналов текстовое сообщение с оскорблением сотрудника Заводского РУВД Минска. "При этом обвиняемый не ограничил доступ к данному сообщению для других пользователей сети Интернет", - уточнили в прокуратуре.

Суд, рассмотрев дело, в качестве наказания назначил обвиняемому 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.-0-

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