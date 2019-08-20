Суд в Минске оштрафовал жителя Барановичей на Br1275 за кражу прокатного велосипеда

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Минска признал жителя Барановичей виновным в тайном похищении прокатного велосипеда, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 50 БВ на сумму Br1275.

Житель Барановичей 1977 года рождения обвинялся в тайном похищении велосипеда, который принадлежит ТЧУП "Шамри" и находится по договору аренды во временном владении и пользовании у ООО "Колобайк". В суде обвиняемый вину признал полностью и раскаивается.

Как сообщили журналистам представители ООО "Колобайк", служебная программа отслеживает местонахождение каждого велосипеда. Некоторые думают, что, сорвав замок, можно сделать велосипед невидимым для наблюдения. На самом деле есть резервный блок, который некоторое время еще сохраняет автономность и передает сигналы о своем местонахождении. Что касается этого уголовного дела, сотрудники компании видели всю схему движения обвиняемого и удивлялись, почему он петляет. Позже выяснилось, что после кражи велосипеда мужчина выполнял свои служебные обязанности.

Как сообщалось, обвиняемый работает водителем-экспедитором, перевозит грузы. Проезжая на рабочем автомобиле по Игуменскому тракту в Минске, он заметил велосипед. "На второй день еду - опять стоит, никому не нужен. Решил забрать. Остановился, закинул и поехал дальше", - рассказывал мужчина в суде. В Столбцах оперативники, получив информацию о возможной краже, попросили его открыть фургон, внутри которого и нашли краденый велосипед.-0-