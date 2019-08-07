Суд в Минске освободил от уголовной ответственности обвиняемого в мошенничестве донора крови

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Минска вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении донора крови, которая обвинялась в мошенничестве, в связи со вступлением в силу закона об амнистии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского городского суда.

Обвиняемая освобождена от уголовной ответственности в связи с тем, что имеет несовершеннолетнего ребенка. Уголовное дело по ч.2 ст.209 (мошенничество, совершенное группой лиц) УК прекращено. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.

Женщина обвинялась в том, что использовала заведомо подложный документ, чтобы получить денежную компенсацию за донорские и дополнительные дни отдыха. Поддельную справку о среднедневном заработке она предоставила в кассу 6-й городской клинической больницы и получила более Br257. Тем самым учреждению здравоохранения был причинен имущественный вред.-0-