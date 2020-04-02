Суд в Минске приговорил "частного детектива" к 3,5 года колонии

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Минска вынес приговор мужчине, который представлялся частным детективом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.

Обвиняемый уже был неоднократно судим за мошенничество. На этот раз его признали виновным в мошенничестве в крупном размере, а также в незаконном изготовлении в целях сбыта, сбыте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. По совокупности преступлений ему назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

По информации пресс-службы, преступной деятельностью мужчина занимался с 1 января 2011 по 28 августа 2019 года. Под видом оказания различных услуг, в том числе частного детектива, он завладел суммой более Br14 тыс. От действий "частного детектива" пострадали 19 человек.

Обвиняемый создал сайт, на котором представлялся известным частным детективом, способным собрать для заказчика информацию о месте жительства и работы, образе жизни, круге общения, источниках доходов и иных личных сведениях. На сайте указывались контактные данные мужчины и положительные отзывы от якобы реальных клиентов.

Как правило, к "частному детективу" обращались женщины, которые искали подтверждение измены супруга. Чтобы усыпить бдительность клиентов и создать образ добропорядочного исполнителя, мужчина при заключении сделки демонстрировал свой реальный паспорт, а также составлял расписку о приеме денег с указанием паспортных данных. Во время встреч и переписок он обещал своим заказчикам узнать для них информацию в том числе из закрытых источников: специализированных ведомственных баз данных, говорил, что предоставит сведения о детализации телефонных соединений. В действительности же он не собирался выполнять обещания, да и возможностей для этого у него не было. Следствием эти действия были квалифицированы как мошенничество.

Был установлен и эпизод, связанный со сбытом специальных техсредств для негласного получения информации. Мужчина приобрел на радиорынке детские Smart-часы с функцией GPS-трекера, после чего обратился к своему знакомому для их переоборудования - чтобы использовать в качестве устройства слежения. Оно было передано заказчице для установки в автомобиль супруга. Фигурант отслеживал координаты перемещения авто и передавал их клиентке.-0-